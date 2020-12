In den Alters- und Pflegeheimen im Landkreis Germersheim wird zum Impfstart am Sonntag, 27. Dezember, noch nicht geimpft, obwohl der Landkreis auf der Liste derjenigen Regionen steht, in denen die Impfung beginnen sollte. „Die Heime haben noch keine Impfbereitschaft signalisiert, deshalb ist auch noch kein Impfstoff ans Impfzentrum geliefert worden“, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU). Wann genau die Impfung in den Einrichtungen im Landkreis beginne, könne er noch nicht sagen. Den Heimen seien vom Land Unterlagen zur Impfung zugeschickt worden. Erst wenn die ausgefüllt zurückgeschickt seien, gebe es vom Land grünes Licht für die Impfstofflieferung und die Impfung. Im Moment laufe es noch etwas schwerfällig, sagte Brechtel, „aber ich hoffe, das ruckelt sich in den nächsten Tagen ein.“