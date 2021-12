Die südpfälzische Gemeinde Großfischlingen sucht nach einem neuen Ortsbürgermeister. Es hat sich nach einer mehrwöchigen Bewerbungsphase noch keiner gemeldet, der nach dem vorzeitigen Rückzug des Amtsvorgängers im September dieses Jahres Interesse an den Posten hat. Im Januar 2022 sollte der neue Dorfchef eigentlich gewählt werden. Sollte sich niemand finden, könnte das Dorf vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben oder von einem Mitarbeiter des Rathauses verwaltet werden. Das war in der Südpfalz vor nicht allzu langer Zeit bereits der Fall. Noch bleibt der 600-Einwohner-Gemeinde aber Zeit, einen geeigneten Kandidaten zu finden. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Großfischlingen nach einem personellen Wechsel an der Spitze händeringend nach einem Nachfolger sucht.

