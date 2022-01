Immer wieder kommt es zu Reibungen am Arbeitsplatz oder mit Kunden, wenn gegen Corona Geimpfte auf Ungeimpfte treffen, im Handwerk ebenso wie in der Pflege und in anderen Branchen. Bislang hat das in der Region noch nicht zu Entlassungen in größerem Maß geführt, wie eine Umfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG ergeben hat. Allerdings rechnet zum Beispiel die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi damit, dass das Thema im März akut werden könnte, wenn die Impfpflicht im Gesundheitswesen kommt. Die Pflegekammer Rheinland-Pfalz berichtet: Von einem „Exodus aus der Pflege“, über den immer wieder berichtet werde, könne nicht die Rede sein. Was ab Mitte März passieren werde, wenn die Gesundheitsämter einschreiten, sobald Ungeimpfte in der Pflege arbeiten wollen, stehe auf einem anderen Blatt.

