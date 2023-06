Nach dem Aufstieg der SV 07 Elversberg dürfen sich die Fans des 1. FC Kaiserslautern in der kommenden Saison auf eine weiteres neues Duell mit Derbycharakter und kurzer Anreise beim Auswärtsspiel freuen: Der SV Wehen Wiesbaden hat souverän den Aufstieg in die Zweite Liga geschafft. Im Relegationsrückspiel bei Arminia Bielefeld siegte die Mannschaft aus der hessischen Landeshauptstadt am Dienstagabend 2:1, sie hatte bereits das Hinspiel 4:0 gewonnen. Torjäger Fabian Klos (4. Minute) hatte Bielefeld im eigenen Stadion in Führung gebracht und damit die Hoffnung auf eine Aufholjagd genährt. Benedict Hollerbach (35. und 45.+2) drehte mit seinem Doppelpack die Partie noch vor der Pause zugunsten des Drittliga-Dritten.