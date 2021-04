Erste Medaille für die deutschen Frauen bei den Europameisterschaften im Gewichtheben in Moskau: Nina Schroth vom AC Mutterstadt hat am Freitag im Wettbewerb bis 81 Kilogramm Körpergewicht Silber im Reißen gewonnen. In dieser Teildisziplin schaffte sie 100 Kilo. Im Zweikampf wurde sie mit 218 Kilo Fünfte, im Stoßen mit 118 Kilo Siebte. Europameisterin wurde die Ukrainerin Alina Maruschtschak mit 236 (Reißen 109/Stoßen 127) Kilogramm. Vor zwei Jahren hatte Nina Schroth Zweikampf-Silber mit 222 (102/120) Kilo geholt. „Wir haben das über Handydaten mitverfolgt“, sagte Alt-Bundestrainer Rainer Dörrzapf (71) , der sie seit ihren Tagen in der B-Jugend kennt und betreut, „vermutlich hatte ihr im Stoßen etwas Beinkraft gefehlt, aber es war einfach stark ein starker Auftritt nach ihrer Ellbogen-Operation vor zwei Jahren, die sie zurückgeworfen hatte.“ Mit in der Halle war Schroths Trainingskollege vom AC Mutterstadt, Max Lang (28), der am Dienstag EM-Gold im Stoßen gewonnen hatte, am Mittwoch aus Moskau zurückkam und am Freitag schon wieder Lust auf das Eisen spürte.