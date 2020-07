Perfekt: Lukas Nilsson hat am Mittwoch seinen Vertrag beim THW Kiel aufgelöst und spielt ab sofort für die Rhein-Neckar Löwen. Der 23-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Bei der Mannschaftspräsentation in Mannheim erfuhren die 1200 Fans von dem Wechsel. „Ich komme in eine der besten Mannschaften der Bundesliga mit ehrgeizigen Zielen für die nächsten Jahre und möchte bei den Löwen Verantwortung übernehmen“, sagte der Schwede. Die Personalplanungen sind damit abgeschlossen. Jetzt stehen den Löwen neben Nilsson noch Romain Lagarde, Mait Patrail und Philipp Ahouansou im linken Rückraum zur Verfügung. „Mit Lukas bekommen wir eine weitere, torgefährliche Alternative. Ich sehe ihn noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung“, sagte Trainer Martin Schwalb.