Kein Gold im Sand: Nils Ehlers und Clemens Wickler haben den ganz großen Olympia-Coup verpasst, baggerten unterm Eiffelturm in Paris aber zu Silber. Deutschlands bestes Beachvolleyball-Duo unterlag den Weltranglistenersten David Ahman und Jonatan Hellvig aus Schweden in einem einseitigen Finale mit 0:2 (10:21, 13:21), die erhoffte Wiederholung des 2012-Triumphs von Julius Brink und Jonas Reckermann gelang nicht. Vor der imposanten Kulisse von 12.860 Zuschauern erwischten Ehlers/Wickler ausgerechnet im Finale ihren schwächsten Turnierauftritt. Zwei Tage nach dem Halbfinal-Sieg gegen die norwegischen Tokio-Olympiasieger Anders Mol und Christian Sörum fehlte ihnen gegen das momentan weltbeste Team aber auch die Kraft. Das deutsche Duo produzierte zu viele Fehler, wirkte nervös und war von Beginn an chancenlos. Die Schweden verwandelten ihren zweiten Matchball schon nach 34 Minuten. Der erste Medaillengewinn eines deutschen Männerteams seit zwölf Jahren dürfte Ehlers/Wickler allerdings schnell über die erste Enttäuschung hinwegtrösten. Im Herzen der französischen Hauptstadt feierten die beiden schließlich den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Ehlers/Wickler spielten ein fantastisches Turnier und gewannen gegen sämtliche Topteams, ehe ihr Siegeszug im Finale am späten Samstagabend gestoppt wurde.