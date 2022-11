Der Edenkobener Nikolausmarkt am Lederstrumpfbrunnen öffnet an den ersten beiden Adventswochenenden seine Pforten.

Der Posaunenchor und die Sängerin Donna Bruns eröffnen am Samstag, 16 Uhr, musikalisch den Markt. Mehr als 30 Aussteller präsentieren ihr Angebot im Kurpfalzsaal. Seifen, Taschen, Dekoartikel, Weihnachtsdekoration, Rostfiguren und Kreatives aus Glas sind nur eine kleine Auswahl des Kunsthandwerks, das es zu bewundern und kaufen gibt. Zudem stellt der Verein Pfälzer Maler seine Bilder auf der Bühne vor.

Auf dem Platz vor dem Kurpfalzsaal sind der Bienenzuchtverein Modenbach mit verschiedenen Imkereiprodukten und der Entwicklungsverein Minziro – Eine-Welt-Laden unter anderem mit afrikanischen Stoffen und Kunsthandwerk aus Afrika und Asien vertreten. Ebenso zu finden sind örtliche Vereine, die Besucher unter anderem mit Glühwein, Likören, Brat- und Rindwürsten versorgen. Eine weitere Attraktion ist die Schlittschuhbahn auf dem Platz gegenüber.

Am Freitag, 2. Dezember, heizt die Marchingband Dixie Heroes ein. Die Band präsentiert New-Orleans-Jazz auf weihnachtliche Art. Der Nikolaus beschenkt die Kinder bereits am 4. Dezember um 16.30 Uhr.

Der Markt hat geöffnet samstags ab 14 Uhr, sonntags ab 12 Uhr und am Freitag ab 16 Uhr. Die kunsthandwerkliche Ausstellung hat Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter anderem im Rathaus unter Telefon 06323 3811, im Internet unter www.edenkoben.de oder per E-Mail an rathaus@edenkoben.de.