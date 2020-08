Niklas Märkl (21) ist am Ziel seiner Kindheitsträume. Der Queidersbacher Radprofi ist nach drei Jahren vom Development Team Sunweb ins Männerprogramm des deutschen Rennstalls aufgestiegen. Cheftrainer Rudi Kemna sagte: „Niklas ist ein sehr talentierter, explosiver Fahrer, dessen Stärken in Sprints und Klassikern liegen. In diesen Bereichen wollen wir ihn in den kommenden Jahren entwickeln.“