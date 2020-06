Die Corona-Krise hat die Veranstaltungswirtschaft auf die Rote Liste der aussterbenden Branchen katapultiert. Mit der Aktion „Night of Light“ wollen Akteure der Veranstaltungsbranche jetzt auf ihre extrem schwierige Lage aufmerksam machen. Deshalb werden am heutigen Montagabend ab 21 Uhr deutschlandweit in mehr als 250 Städten rund 3000 markante Gebäude in rotes Licht getaucht.

Hier sollen in der Pfalz die Lichter angehen:

In der Südpfalz leuchten unter anderem die Landauer Festhalle und der Lustadter Wasserturm.In Kirchheimbolanden erstahlt die frühere Post am Parkdeck in rotem Licht.

Neustadt will den Saalbau, die Villa Böhm und vielleicht auch das Rathaus rot angestrahlen.

Ab 22 Uhr soll auch das Congress-Forum in Frankenthal rot angestrahlt werden.

Auch im Leiningerland sollen gleich mehrere Gebäude angeleuchtet werden.

Halle 101 des Rockmusikervereins wird bei der Night-of-Lights am Montag rot erleuchtet

In Mannheim werden mehrere Veranstaltungshäuser in rotes Licht getaucht.

Bei der „Night of Light“ in der Nacht auf Dienstag macht auch der Pfalzbau in Ludwigshafen mit.