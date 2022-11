Der 1. FC Kaiserslautern muss im Zweitliga-Auswärtsspiel am Freitagabend (18.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) bei Fortuna Düsseldorf mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Julian Niehues verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich in der Partie gegen den Karlsruher SC eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Die genaue Diagnose steht noch aus, Cheftrainer Dirk Schuster allerdings ist skeptisch, was eine zeitnahe Heilung angeht: „Es gibt eine klare Tendenz, dass er ausfallen könnte.“

Startelfeinsatz ausgeschlossen

Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Hendrick Zuck. Der Linksverteidiger trainierte am Mittwoch erstmals wieder auf dem Platz mit. „Es sah ganz ordentlich aus“, sagte Schuster, „aber wir müssen im Laufe des Tages oder morgen früh noch mal miteinander in den Dialog gehen, um dann zu sehen, ob er eine Alternative für die Bank ist oder nicht.“ Einen Startelf-Einsatz Zucks schließt Schuster kategorisch aus. Ansonsten kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen. Jene Profis, die beim 2:0 gegen den KSC auf dem Platz standen, seien bisweilen etwas müde, aber fit.

Fortuna Düsseldorf und der FCK haben jeweils 26 Punkte auf der Habenseite verbucht. Die Roten Teufel wollen im abschließenden Pflichtspiel des Jahres ihren Auswärtsnimbus wahren: Als einziges Team der Spielklasse sind sie in der Fremde ungeschlagen.