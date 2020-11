Bittere Niederlage für Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen nach einer ersten Halbzeit zum Vergessen: Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke verlor am Mittwochabend im so wichtigen Abstiegsduell bei der HSG Nordhorn-Lingen mit 24:27 (7:15). Die Vorzeichen vor der Partie: Die HSG Nordhorn-Lingen belegte mit 2:10 Punkten den 18. Tabellenplatz. Die Eulen konnten sich dank des 27:26-Erfolges in Balingen und des 27:27 gegen Hannover auf den 15. Rang und damit einen Nichtabstiegsplatz schieben.

Die Eulen erwischten in der Emslandarena in Lingen eine rabenschwarze erste Hälfte: Nach 1:0- und 2:1-Führung durch Dominik Mappes (2.) und Pascal Durak (4.) ging bei den Gästen nichts mehr. Den Eulen fehlten gegen die gute Defensive der HSG die Ideen, zudem vernagelte Bart Ravensbergen sein Tor, hatte bis zur Pause zwölf Paraden. Zwischen dem 6:10 durch Hendrik Wagner (21.) und dem 7:15 durch Jannek Klein (30.) gelang den Ludwigshafenern kein Tor. Überragend, wie Ravensbergen in der 30. Minute einen Versuch des frei auf ihn zulaufenden Daniel Wernig entschärfte. „Egal, was vorne passiert, wir müssen besser verteidigen“, sagte Trainer Ben Matschke nach 24 Minuten in einer Auszeit zu seiner Mannschaft.

Eulen nach der Pause zunächst wie verwandelt

Die wurde beim Geisterspiel in der Emslandarena von Jonathan Scholz als Kapitän aufs Parkett geführt. Der etatmäßige Kapitän Gunnar Dietrich fiel kurzfristig aus. Nach der Pause zunächst wie verwandelte Gäste. Pascal Durak gelang jeweils per Siebenmeter das 14:20 (44.), 15:20 (46.) und 16:20 (47). Aus Minus Neun wurden Minus Vier. Und Wagner verkürzte kurz darauf auf 17:20 (48.). Plötzlich waren die Eulen wieder dran – dank eines 8:2-Laufes in zehn Minuten. Doch die HSG berappelte sich, auch wenn Daniel Wernig später mit einem weiteren Siebenmeter das 23:25 (59.) gelang. Für die Ludwigshafener war die Hypothek der ganz schwachen ersten Hälfte zu groß. Das Duell auf der Kellertreppe ging an die HSG Nordhorn-Lingen – auch dank des elffachen Torschützen Robert Weber.

„In der ersten Halbzeit war Nordhorn in allen Belangen besser. Wir haben da in der Abwehr nie den Zugriff gefunden, um das Nordhorner Spiel zu unterbrechen. Der Nordhorner Torhüter hatte am Ende 18 Paraden, was deutlich zu viel ist, um von unserer Seite aus das Spiel zu gewinnen. In der zweiten Halbzeit kommen wir ein stückweit ran. Da haben wir den Kampfgeist in uns geweckt, haben dann aber die eine oder andere hektische Situation. Der Sieg für Nordhorn ist verdient. Das war heute nicht konstant gut genug“, sagte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler nach der Partie.