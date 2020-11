Mittelfeldspieler Nicolas Sessa wird dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern erneut fehlen. Der 24-Jährige zog sich beim 1:1 (0:0) am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg einen Muskelfaserriss zu. Das in seinem ersten Einsatz für die Roten Teufel.

Pechvogel Nicolas Sessa: Im Sommer ablösefrei von Zweitligist FC Erzgebirge Aue auf den Betzenberg gewechselt, verletzte sich der 24-Jährige im ersten Training. Er ahnte damals sofort die drohende Pause, wie er kürzlich der RHEINPFALZ erzählte: „So ein Gefühl hatte ich im Knie noch nicht, ich dachte: Da stimmt was nicht.“ Glück im Unglück: Nichts war gerissen, der Bandapparat „nur“ stark überdehnt und gezerrt. Der Weg zurück erforderte jedoch Geduld.

Debüt endet nach sieben Minuten

Am Samstag war es dann im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg soweit: Sessa wurde in der 75. Minute für Marlon Ritter eingewechselt, hatte auch gleich eine große Torchance, traf jedoch nur das Außennetz (78.). Nach sieben Minuten endete sein Debüt im FCK-Dress. Am Montag vermeldete der Klub: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Sessa hatte am Samstag versucht weiterzuspielen – doch es ging nichts mehr. Tief getroffen und getröstet von seinen Teamkollegen musste er den Platz wieder verlassen.

Ein Lob vom Trainer

Der 24-Jährige hatte sich nach seiner Knieverletzung rangearbeitet und in einem RHEINPFALZ-Interview vergangene Woche von seinem Trainer ein Lob erhalten: „Ich habe den Eindruck, er kann ein Unterschiedsspieler werden.“ Nun wird er wieder fehlen – laut FCK „in den kommenden Wochen“.