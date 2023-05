In den vergangenen vier Monaten versuchte Nicolai Rapp als vom SV Werder Bremen ausgeliehener Profi das Spiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zu bereichern. Vor dem Saisonfinale gegen Fortuna Düsseldorf (0:3) wurde er wie fünf andere Profis verabschiedet. Via Instagram wandte der 26-jährige Mittelfeldspieler sich nun an die Anhängerschaft. „Es war eine kurze, aber intensive und wunderschöne Zeit mit euch!“, schrieb Rapp: „Nur das Beste für die Zukunft. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder.“ Es sind Sätze, die vermuten lassen, dass Rapp zur kommenden Saison nicht wieder an den Betzenberg zurückkehren wird.