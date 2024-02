Die Geschichte wiederholt sich. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Dienstagabend bei NMC Gornik Zabrze in der European-League-Hauptrunde mit 26:29 (14:12) verloren. Wie schon am Sonntag im Bundesliga-Spiel beim TBV Lemgo brachen die Löwen, ohne den am Knie verletzten Juri Knorr, völlig ein. Sie gingen mit 14:12 in den zweiten Durchgang, konnten ihr Niveau nicht halten. Die Chancenverwertung war sehr schlecht. Sie führten zweimal mit fünf Toren, 17:12 und 18:13, danach ging es bergab. Das sieht derzeit nicht gut aus. Am Sonntag kommt die SG Flensburg-Handewitt zum Bundesliga-Duell ...