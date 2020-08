Um die Brücke „Nußdorfer Weg“ abzureißen, wird die B10 von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit. In diesem Zeitraum sei in den Nachtstunden mit Lärmbelästigung zu rechnen. Der Abriss mit anschließendem Neubau ist notwendig, um die Bundesstraße vierstreifig auszubauen. Gesperrt wird die B10 zwischen den Anschlussstellen Landau-Klinikum und Landau-Nord. Die Umleitung führt von Westen kommend über die K13 und L512 bis zur B10 bei Landau-Nord und umgekehrt. Nach dem Abbruch startet der LBM unmittelbar den Bau einer neuen Brücke. Über weitere kürzere Vollsperrungen, die auf die Verkehrsteilnehmer zukommen, will der LBM rechtzeitig informieren. Ansonsten steht für die gesamte Bauzeit jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen zur Verfügung. Die neue Brücke soll im Spätjahr 2021 fertig sein. Die Kosten: rund 1,899 Millionen Euro.