Ein Tiefdruckgebiet wirbelt Unmengen kleinster Sandpartikel aus Nordafrika auf und befördert diese nach Europa. Der ADAC warnt indes Autofahrer davor, einfach unbedarft zum Lappen zu greifen.

Er ist mikroskopisch klein, rötlich und ärgert ganz besonders Autobesitzer: Derzeit weht wieder aus Nordafrika Saharastaub in nördliche Breiten. Auch in der Pfalz können die Sandkristalle als feiner Niederschlag auf der Autoscheibe zu sehen sein. Dass der Staub die Pfalz wieder in dunkelgelbe Farbtöne taucht – wie im März diesen Jahres –, war bisher jedoch nicht wahrzunehmen. In Ludwigshafen strahlte am Donnerstag die Sonne noch über einem wolkenlosen, blauen Himmel.

Ursache für die neuerliche Staubwolke aus Nordafrika ist laut Wolfgang Lähne, Meteorologe beim Wetterbüro „Klima Palatina“ in Maikammer, ein Tiefdruckgebiet westlich der iberischen Halbinsel. „Dieses seit zehn Tagen sehr beständige Tiefdruckgebiet vor der Küste Spaniens saugt immer wieder warme Luft aus verschiedenen Richtungen an“, erklärt Lähne. Sobald es Luft aus Nordafrika anziehe, würden in der Sahara große Mengen Staub aufgewirbelt. Diese gelangen dann durch Luftströmungen nach Europa.

Übrigens: Wer den Staubfilm auf seinem Auto bemerkt, sollte nicht einfach so drauf los wischen, warnt der ADAC. Denn wer versucht, den Sand per Hand mit dem Schwamm abzuwischen, kann die Partikel im schlechtesten Falle in den Lack einreiben und so Kratzer verursachen. Der ADAC empfiehlt, am besten gleich zur Waschanlage zu fahren und das Auto vorher gründlich abspritzen zu lassen. Auch im Innenraum ist es ratsam einmal kurz nachzuwischen.