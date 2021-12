Juri Knorr, Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen und der deutschen Nationalmannschaft, wird an der Handball-Europameisterschaft im Januar in der Slowakei und Ungarn nicht teilnehmen. Er erkrankte im vergangenen November an Corona, ist noch nicht geimpft. Es gilt bei der EM die 2G+-Regel, der Genesenen-Status verfällt nach sechs Monaten. „Dieser Regel werde ich mich leider beugen müssen.

Video: afp

Sollte ich also nominiert werden, werde ich nicht an der EM teilnehmen können. Ich bedaure das sehr“, erklärte er in einer Pressemitteilung der Rhein-Neckar Löwen. Knorr weiter: „Ich möchte klar betonen: Ich bin kein Corona-Leugner. Mich hat es selbst schwerer erwischt als andere in meinem Alter. Deswegen nehme ich diese Krankheit ernst. Zudem war ich einer der ersten, die sich im Profi-Handball infiziert hatten, was meine Angst nicht gerade minimiert hat – besonders in Bezug auf mögliche Folgekomplikationen. Seit meiner Genesung lasse ich regelmäßig meine Antikörper und meine Covid-19-spezifische T-Zell-Antwort bestimmen. Ich vertraue diesen medizinisch bestätigten Ergebnissen in Bezug auf meine natürliche Immunität über einen Zeitraum von sechs Monaten hinaus. Ferner befasse ich mich mit dem Thema Impfung und bin mir bewusst, dass, sobald ich meine momentan medizinisch belegte natürliche Immunität verlieren sollte, ich mich noch intensiver mit einer möglichen Impfung beschäftigen muss. Oberste Priorität werden dabei auch weiterhin meine eigene Gesundheit und der Schutz meiner Mitmenschen haben.“