Es scheint, als hätten die Adler Mannheim den Kampf um den zweiten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockeyliga schon aufgegeben. Auch im dritten Heimspiel in Serie gab es für die Adler Mannheim nicht die volle Punktzahl. Gegen die Pinguins Bremerhaven siegte die Mannschaft von Bill Stewart mit 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) nach Verlängerung aber enttäuschte trotzdem vor 11.545 Zuschauern. Daran änderte auch der späte Ausgleichstreffer von Markus Eisenschmid (57.) in Überzahl nichts. Borna Rendulic hatte die Mannheimer im ersten Durchgang in Führung gebracht (10.) aber in einem absolut enttäuschenden zweiten Drittel schaffte Phillip Bruggisser (30.) zunächst in Überzahl den Ausgleich und dann verwertete Skyler McKenzie im Nachschuss eine Scheibe, die Adler-Torhüter Arno Tiefensee nach vorne hatte abprallen lassen (38.). Der Rest war Rumpelhockey bis zur Verlängerung in der Ryan MacInnis den Mannheimern den Zusatzpunkt besorgte (62.).