Unwetter über der Region haben am Dienstagabend zum Abbruch der Aufführung der Nibelungenfestspiele geführt. „Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sowie des gesamten Teams vor und hinter den Kulissen geht [...]vor“, begründete der Veranstalter die Entscheidung. Ihr Geld zurück erhalten die Besucher nicht. „Sollten die Festspiele wegen witterungsbedingter Gefahren für Leib, Leben oder Gesundheit der Mitwirkenden und der Besucher eine bereits begonnene Aufführung in oder nach der Aufführungspause abbrechen müssen, so besteht kein Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises. In einem solchen Fall gilt die Leistung als erbracht“, heißt es auf der Internetseite der Nibelungenfestspiele.