Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers in den NHL-Play-offs ausgeschieden und könnte nun theoretisch noch zur Eishockey-WM nach Finnland nachreisen. In Spiel sechs der Serie gegen die Vegas Golden Knights verloren die Oilers am Sonntagabend 2:5. Die Mannschaft aus Las Vegas zog mit dem vierten Sieg ins Finale der Western Conference ein und trifft dort auf die Seattle Kraken um Nationaltorwart Philipp Grubauer oder die Dallas Stars. In dieser Serie steht es 3:3. Für die Oilers um Draisaitl und Connor McDavid endet die Saison dagegen wieder vor den Stanley-Cup-Finals.