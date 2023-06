Arno Tiefensee, Torwarttalent der Adler Mannheim, ist einer Zukunft in der National Hockey League näher gekommen. Beim alljährlichen Draft, der Ziehung der vielversprechendsten Talente aus aller Welt, haben sich die Dallas Stars die Rechte an dem 21-Jährigen gesichert. Ob, wann und wie der NHL-Klub mit Tiefensee plant, ist aber zunächst offen. „Uns war bewusst, dass Arno mit hoher Wahrscheinlichkeit gedraftet wird, daher trifft uns die Situation nicht unvorbereitet“, versichert Adler- Sportmanager Jan-Axel Alavaara, der dem jungen Goalie sowohl das Talent, als auch die nötige Einstellung für die beste Liga der Welt bescheinigt. Deutsche Torhüter genießen in der NHL einen guten Ruf. „Es ist einfach an sich schon ein unglaubliches Gefühl zu wissen, dass eine dieser großen NHL-Organisationen Interesse an mir hat“, bekundete Tiefensee.