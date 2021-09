Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss für das Derby am Samstag (14 Uhr) auf dem „Betze“ gegen den SV Waldhof Mannheim ohne Innenverteidiger Max Hippe (23) planen. Der Neuzugang von Borussia Dortmund II hätte am Samstag im 0:1 verlorenen Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg für den FCK debütieren sollen, verletzte sich aber beim Aufwärmen. Wie viele Wochen er mit seinem lädierten Fuß ausfallen wird, ist offen, teilte der FCK am Montag mit.