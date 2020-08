Michael Mang (SPD) ist nicht mehr Bürgermeister der Stadt Neuwied. Mit 39 Ja- gegen zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung hat ihn der Stadtrat am Donnerstagabend abgewählt. Das sagte der Sprecher der Stadt, Erhard Jung, auf Anfrage. Die AfD hat den Angaben nach vor der Abstimmung den Saal verlassen. Den Abwahlantrag hatte die SPD gestellt, unterstützt wurde er von weiteren Fraktionen, darunter CDU, FDP, Grüne und Linke.

Der Fall des Neuwieder Bürgermeisters hatte vor sechs Wochen bundesweit Aufsehen erregt, weil sich SPD und CDU gegenseitig vorgeworfen haben, mit der AfD zu paktieren. Ein erster Abwahlantrag auf Betreiben der CDU war am 2. Juli gescheitert, weil die SPD Mang damals noch unterstützt hat und die AfD sich überraschend der Stimmen enthalten hat. Im Anschluss war bekannt geworden, dass Mang im Vorfeld dieses ersten Abwahlversuchs mit der AfD Gespräche über seine Amtsführung geführt hat. Daraufhin wandte sich die SPD gegen ihn, weil dies gegen die Unvereinbarkeitsregeln der Partei verstößt.

Mang werden gravierende Fehler in der Personalführung vorgeworfen, außerdem soll er seine Aufsichtspflicht bei der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt verletzt haben, wodurch der Stadt ein Schaden in sechsstelliger Höhe droht. Nach der Abwahl erhält Mang bis zum Ende seiner regulären Amtszeit in fünf Jahren etwa 70 Prozent seiner bisherigen Bezüge. Im Fall eines Rücktritts hätte er keine Vergütungen mehr erhalten.

