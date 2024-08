Ein Anwohner der Duttweilerer Straße in Neustadt hat am Samstag, 24. August, um 22.45 Uhr sein Auto entladen. Nachdem er unter anderem seine Kinder ins Haus gebracht hatte und zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er einen ihm unbekannten Mann in seinem Fahrzeug.

Nach Angaben der Polizei wurde der Unbekannte sofort verbal aggressiv, als der Anwohner ihn ansprach. Als er die Polizei rufen wollte, schlug der Mann ihm das Mobiltelefon aus der Hand, wodurch es beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Täter.

Die Polizei beschreibt den gesuchten Mann als 30-35 Jahre alt, mit dunklem Haar und einem weißen T-Shirt mit schwarzer Aufschrift sowie einer kurzen Jeanshose und mit „deutschem Phänotyp“.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06321 8540 entgegen.