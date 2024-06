Der Neusser Bürger-Schützen-Verein lässt künftig Frauen als Mitglieder zu. Mit 82,6 Prozent der Stimmen votierten die Schützen am Sonntag für eine entsprechende Satzungsänderung. Die Teilnahme an Paraden und Umzügen bleibt allerdings weiter den Männern vorbehalten. Ein Änderungsantrag, der auch hier eine Öffnung für Frauen bewerkstelligen wollte, erhielt bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung nur 25 Prozent der Stimmen. Der Verein ist einer der größten und traditionsreichsten seiner Art und veranstaltet das größte Stadtschützenfest in Nordrhein-Westfalen.

