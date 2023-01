Ein Junge ist bei einem versuchten Ladendiebstahl in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) erwischt worden und hat daraufhin einer Kundin in Finger und Arm gebissen. Der Neunjährige habe am Samstag in dem Laden mehrere Süßigkeiten genommen und versucht sie - ohne zu bezahlen - mitzunehmen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eine Ladendetektivin bemerkte das Kind und hielt ihn fest. Als eine Kundin helfen wollte, den Jungen zu bändigen, habe dieser um sich geschlagen und die Frau in Finger und Arm gebissen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Wunden der Frau. Ob die Frau auch im Krankenhaus behandelt werden musste, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Polizei brachte den Jungen nach dem Vorfall zu dessen Vater.