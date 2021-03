Ein Kind der Neumayerschule (Förderschwerpunkt Sprache) ist nach Angaben der Stadtverwaltung Frankenthal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handele sich beim festgestellten Erreger um eine Mutation von Sars-Cov-2. Als Reaktion seien bereits am Wochenende in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises alle Betroffenen kontaktiert und weitere Vorkehrungen getroffen worden, so die Stadt. Als Kontaktpersonen der Kategorie 1 hätten die Behörden 13 Kinder, fünf Lehrkräfte und einen Busfahrer definiert. Für sie werde am Mittwoch, 3. März, eine Reihentestung angeboten. Die 19 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.