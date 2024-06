Der krasse Außenseiter Georgien hat gegen Portugals B-Elf bei der ersten EM-Teilnahme mit einem historischen Sieg das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Willy Sagnol, ehemaliger Profi des FC Bayern München, bezwang am Mittwochabend den Europameister von 2016 um Weltstar Cristiano Ronaldo dank einer couragierten Leistung verdient mit 2:0 (1:0) und trifft nun auf Titelmitfavorit Spanien.

Chwischa Kwaratschelia (2. Minute) und Georges Mikautadze (57./Foulelfmeter) machten sich mit ihren Toren in Gelsenkirchen zu Fußballhelden in ihrer Heimat. Für Georgien war es der erste Sieg bei einer EM. Portugal stand bereits vor der Partie als Gruppensieger fest. Mit stark veränderter Startelf konnten die Iberer nicht an ihre bisherigen Turnierleistungen anknüpfen. Den zweiten Platz in der Gruppe sicherte sich die Türkei durch ein 2:1 gegen die dadurch ausgeschiedenen Tschechen.

Das Achtelfinale

Samstag: Schweiz - Italien (18 Uhr), Deutschland - Dänemark (21 Uhr)

Sonntag: England - Slowakei (18 Uhr), Spanien - Georgien (21 Uhr)

Montag: Frankreich - Belgien (18 Uhr), Portugal - Slowenien (21 Uhr)

Dienstag: Rumänien - Niederlande (18 Uhr), Österreich - Türkei (21 Uhr).