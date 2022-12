Ein für Europa neues Virus haben Forschende der Universität Zürich erstmals in Schweizer Zecken gefunden. Das sogenannte Alongshan-Virus wurde 2017 in China entdeckt und ist nun auch in zahlreichen Zeckenproben in der Schweiz nachgewiesen worden. Nach Angaben der Universität löst das Virus Fieber und Kopfschmerzen aus. Die Symptome seien ähnlich wie die zu Beginn einer Infektion mit FSME-Viren, die neben Borreliose-Bakterien zu den häufigsten durch Zecken übertragenen Krankheitserregern gehören.

Erstaunt habe die Forschenden, dass sie in den gesammelten Zeckenproben die neuen Viren weit häufiger nachweisen konnten als die bereits bekannten FSME-Viren. Das Team wolle nun einen Bluttest entwickeln um diagnostizieren zu können, ob sich ein Patient mit dem Alongshan-Virus infiziert hat. So könne auch herausgefunden werden, wie stark sich das Virus bereits verbreitet hat und welche Bedeutung es für die allgemeine Gesundheit spielt.

Das deutsche Robert-Koch-Institut hat zum Alongshan-Virus in Zecken bislang keine eigenen Daten, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Das liege auch daran, dass das Virus bislang nicht zu den standardmäßig untersuchten Krankheitserregern in Zecken gehöre.