Das Buswartehäuschen von Boßweiler ist kein stinknormales Häuschen. Es ist gemauert, erst wenige Jahre alt und mit Infotafeln über die Römische Villa und den Radweg versehen. Es ist, wenn man das so sagen darf, ein durchaus schöner Zweckbau geworden, der da seit einigen Jahren an der Kreisstraße steht. Doch in der Nacht von Freitag auf Samstag hat jemand das Wartehäuschen mit Graffiti versehen – ein Herz und ein Blitz-ähnliches Gebilde „zieren“ das Gemäuer nun. Für die Polizei handelt es sich dabei um Sachbeschädigung, den Schaden schätzen die Beamten auf 3000 Euro. Und weil sie Hinweise aus der Bevölkerung bekommen haben, konnten sie Zeugen ermitteln, die wiederum Angaben zu den Tätern gemacht haben. Die Ermittlungen dauerten noch an, weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06359 93120 bei der Grünstadter Inspektion zu melden.