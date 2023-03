Missbrauch: Was wusste Kardinal Lehmann?

Das Bistum Mainz hat in der Amtszeit von Kardinal Lehmann versucht, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu beeinflussen. Nun gibt es einen neuen Bericht, der nicht nur auf den Kardinal ein schlechtes Licht wirft. Zum Artikel

Wagenknecht tritt nicht mehr für die Linke an

Im RHEINPFALZ-Gespräch schließt die Linken-Politikerin erstmals eine erneute Bundestagskandidatur für ihre Partei aus. Zum Artikel

220.000 Teilnehmer bei Klima-Protesten

Schneller Kohleausstieg, keine neuen Autobahnen, mehr Geld für Bus und Bahn: Mit diesen Forderungen geht die Klimaschutzbewegung erneut auf die Straße. Aktivistin Neubauer nimmt vor allem eine Partei ins Visier. Zum Artikel

„Es sind nun mal schwere Zeiten“

Erst verteidigt BASF-Chef Martin Brudermüller seinen China-Kurs als alternativlos, dann kündigt er vergangene Woche einen Stellenabbau an – auch im Stammwerk in Ludwigshafen. Zeit für Gespräche mit Anilinern. Zum Artikel

Ein Autogramm von Azubi Spalvis

Lukas Spalvis kennt das Fußballgeschäft von ganz oben und ganz unten. Mit 23 hatte er mit der Nationalmannschaft Litauens fast alle Länder Europas bereist. Dann machte sein Körper nicht mehr mit. Sein neues Leben sieht anders aus: Er ist Azubi, drückt die Schulbank. Zum Artikel

Asiatische Hornissen: „Die sind hier“

Ganz Frankreich ist von der Asiatischen Hornisse schon besiedelt, aber in der Region ist sie bereits präsent. Das Insekt ist nicht nur für Honigbienen eine Bedrohung. Nester dieser Hornisse kann man im Internet melden. Zum Artikel

Geburtshilfe im Klinikum: Entscheidung über Schließung vertagt

Die Entscheidung darüber, ob die Geburtshilfe im Städtischen Klinikum Ludwigshafen zugunsten einer Zusammenlegung im St. Marienkrankenhaus schließt, wird wohl vertagt. Darauf drängt Klinikumchef Hans-Friedrich Günther. Seine Motive erklärt er im RHEINPFALZ-Gespräch. Zum Artikel

Wawi: Firmenchef erzählt von den ersten fünf Jahren an der Spitze der Schokofirma

Seit fünf Jahren steht Richard Müller an der Spitze des Schokoladenkonzerns Wawi. In dieser Zeit hat sich einiges getan und der junge Unternehmer blickt optimistisch in die Zukunft. Er sieht den Familienbetrieb gut aufgestellt und verrät, warum er auf Innovationen setzt. Zum Artikel

Wegen Personalmangel: Anstehen für den Kitaplatz um 6.30 Uhr

Wie schnell Kindertagesstätten wegen Personalmangels unter Druck geraten können, zeigt das Beispiel der protestantischen Kita Oberlin in Oppau. Zeitweise standen dort Eltern mit ihren Kindern bei klirrender Kälte früh morgens in der Schlange, um einen von nur noch 20 verfügbaren Plätzen zu ergattern. Zum Artikel

Dem Biber auf der Spur

Der Biber galt lange Zeit in der Pfalz als ausgestorben. Doch jetzt ist der erstaunliche Nager, der sich im Wasser und zu Lande wohlfühlt, wieder heimisch und breitet sich aus. Am Isenachweiher zum Beispiel zeugen Spuren von seiner Anwesenheit. Zum Artikel

Bundesgartenschau 2023: Müssen Konzert-Plätze reserviert werden?

42 Tage sind es noch bis zur Bundesgartenschau in Mannheim. Sind alle Konzerte wirklich im Ticketpreis enthalten oder muss ich bei Mine oder Bülent Ceylan draufzahlen? Und wie behalte ich bei über 5.000 Events den Überblick? Zum Artikel