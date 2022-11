Photovoltaikanlagen: Lieferprobleme bremsen Pfälzer Kunden aus

Immer mehr Privatleute entscheiden sich für eine Photovoltaikanlage auf ihrem Hausdach. Das Problem ist: Es gibt massive Lieferengpässe in der Solarbranche. Weil die Wartezeiten für Kunden dadurch so lange werden, nimmt die Firma Pfalzsolar in diesem Jahr keine Neuaufträge mehr an.

Für Homburg nicht nur schlechte Nachrichten nach Schaeffler-Ankündigung

1300 Stellen möchte der Autozulieferer Schaeffler bis 2026 abbauen. Und das, obwohl es dem Unternehmen aktuell recht gut geht. Der Grund liegt woanders. Drei Standorte in Deutschland sind betroffen – auch der im saarpfälzischen Homburg. Zum Artikel

36-Jähriger soll nach Bluttaten in Psychiatrie

Der Mann, der im Juni zunächst im pfälzischen Ellerstadt seinen Vater getötet und später auf der Flucht in Mannheim mehrere Radfahrer gerammt haben soll, soll in einer Psychiatrie untergebracht werden. Zum Artikel

Sparmythen im Haushalt: Was ist billiger?

Ist es günstiger, das Wasser im Topf auf dem Herd zum Kochen zu bringen oder es vorher im Wasserkocher zu erhitzen? Stromsparen ist das große Thema. Doch an Alltäglichem scheiden sich am heimischen Küchentisch oft die Geister. Rebecca Ditt hat mit Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz die „Was ist billiger“-Fragen exemplarisch durchgesprochen. Zum Artikel

Viele Opfer erstatten keine Anzeige

Täglich werden Verbrechen begangen, von denen die Polizei nichts weiß. Das Bundeskriminalamt ist über dieses „Dunkelfeld“ nicht nur im Bereich der häuslichen Gewalt besorgt. Zum Artikel

Kommentar zur Kriminalitätsstatistik Die Aktenlage der Polizei und der Alltag der Menschen sind zwei höchst unterschiedliche Welten, beobachtet Berlin-Korrespondent Winfried Folz. Zum Artikel Hohe Pendler-Quote in Teilen der Pfalz Gut ein Fünftel der Pendler fahren in die drei größten Städte des Landes – Mainz, Ludwigshafen und Koblenz – zur Arbeit. Besonders gefragt sind Arbeitgeber in Wörth am Rhein und Offenbach an der Queich. Zum Artikel Das sind die Zweibrücker Notfallhelden aus der TV-Sendung „Mensch Retter“ Julian Wilhelm und Sven Marz, Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund in Zweibrücken, sind zwei der „Helden“ in der Fernsehserie „Mensch Retter“. Die letzte von vier Folgen wird am Donnerstagabend im Fernsehen ausgestrahlt. Zum Artikel Hinter den Kulissen beim Video-Dreh mit Mark Forster an seiner früheren Schule In einem Musikvideo auftreten – davon träumen viele. Ein gemeinsamer Dreh mit einem Superstar wie Mark Forster – das ist erst recht etwas ganz Besonderes. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Lilli Knoll, ein original „Forster-Kid“, war dabei, als der Sänger an seiner früheren Schule die Akustikversion seines neuen Hits „Memories & Stories“ aufgenommen hat. Zum Artikel Eisbahn ohne Eis: Warum man in Pirmasens dennoch Schlittschuhlaufen kann Eisbahnen in der Vorweihnachtszeit sind nichts Neues. Die Pirmasenser haben aber ab dem 25. November eine, die klimaneutral betrieben wird – ganz ohne Eis. Außerdem will die Stadt an der Weihnachtsbeleuchtung zwar sparen, aber nicht ganz darauf verzichten. Zum Artikel Inzidenzen in der Pfalz leicht gestiegen Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag 1.778 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit Montag. Für die Kurpfalz fehlen aufgrund des Hackerangriffs auf die zuständige Kreisverwaltung derzeit die Daten. Das Infektionsgeschehen in der übrigen Pfalz mit interaktiven Karten. Zum Artikel Sparsam kochen kostet Zeit Wer beim Kochen spart, schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Damit gesunde und günstige Gerichte auf dem Teller landen, braucht es vor allem eins: eine durchdachte Planung. Natascha Ruske, Lokalredakteurin in Germersheim, hat eine Expertin begleitet. Zum Artikel