Polizistenmord-Prozess: Waren es zwei Hinrichtungen?

Kurz vor der Tat prahlte der Hauptangeklagte im Polizistenmord-Prozess mit seinen Beutezügen. Einem Wildhändler schrieb er über seine Wilderei: „Ich betreibe das ja wie einen richtigen Beruf.“ Die Aussage eines Polizisten zur Schussfolge dürfte Andreas S. allerdings nicht gefallen haben. Zum Artikel

Haft für Jaguar-Fahrer: Warum das Urteil wieder gekippt werden könnte

Für dreieinhalb Jahre wollen Frankenthaler Richter den Jaguar-Fahrer ins Gefängnis schicken, der im September 2020 bei Weisenheim am Berg einen Unfall mit drei Toten verschuldet hat. Doch das Urteil wird jetzt erst einmal überprüft. Zum Artikel

Hitzerekord nicht geknackt

Die zweite Hitzewelle des Jahres hat auch der Pfalz mit über 38 Grad den bislang heißesten Tag des Jahres beschert. Die ganz große Rekord-Hitze ist allerdings ausgeblieben. Nach Angaben des Wetterbüros „Klima-Palatina“ war am Dienstag Speyer der pfalzweite Spitzenreiter. Zum Artikel

Waldbrandgefahr: Jede Minute zählt

Um Haaresbreite hätte es in der Nacht zum Montag einen Waldbrand auf dem Kreuzberg in Zweibrücken gegeben. Hauptproblem bei dem heißen und trockenen Wetter: Menschen, die nicht aufpassen. Zum Artikel

Eis per Smartphone: Café setzt auf neue Methode

Die einen machen es einfach, die anderen verweigern sich: Eis mit QR-Code an den Tisch ordern – die digitale Bestellweise im Eiscafé Piazza am Klinikum Ludwigshafen mag trendy wirken. Und doch ist sie eher aus der Not geboren. Zum Artikel

Knappes Gas: „Uns steht die größte Versorgungskrise seit der Nachkriegszeit bevor“

Die Sorge vor einem Gasstopp aus Russland wächst. Was ein solches Szenario für Pfälzer Bürger bedeutet, erklärt der Geophysiker Frank Schilling im Interview mit Maximilian Hempel. Er zeichnet ein düsteres Bild für den kommenden Winter. Kann die Geothermie uns in Zukunft unabhängig von russischem Gas machen? Zum Artikel

Gas und Strom: Die Tücken der Vergleichsportale

Post vom Energieversorger bekommen? Das bedeutet in diesen Tagen fast immer: Strom oder Gas werden teuer. Vergleichsportale versprechen, schnell einen günstigeren Anbieter zu finden. Aber Vorsicht: Die Portale haben gravierende Schwächen – gerade jetzt in der Energiekrise. Zum Artikel

Vermisstensuche im Binsfeld

Die Polizei hat wenig Hoffnung, den Mann noch lebend zu finden, der nach einem Besuch am Binsfeldsee am Sonntag vermisst wird. Zum Artikel

Irish Pub ausgebrannt − vier Schwerverletzte

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim, wo auch ein Irish Pub angesiedelt ist, sind zehn Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Zum Artikel

Inzidenzen in zwei Pfälzer Städten wieder über 1000

Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag 8.102 neue laborbestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 seit Montag. Das Infektionsgeschehen in der Pfalz mit interaktiven Karten. Zum Artikel

Kaiserslautern drohen tiefgreifende Konsequenzen

Das Hin und Her zwischen Rheinland-Pfalz und Kaiserslautern geht in die nächste Runde. Bis der Rechtsweg entschieden ist, dauert es laut Oberbürgermeister noch bis ins nächste Jahr. Solange ist die Stadt in vielen Dingen handlungsunfähig: Sie darf nur noch Pflichtaufgaben erledigen und bestimmte Investitionsmaßnahmen fortführen. So ist beispielsweise die Zukunft des Zoos und der Gartenschau ungewiss. Zum Artikel

Wochenlang keine Züge von Pirmasens nach Kaiserslautern

Von Kaiserslautern nach Pirmasens fahren vom 26. Juli bis zum 1. September wegen Bauarbeiten keine Züge. Als Ersatz werden Busse mit deutlich längerer Fahrzeit eingesetzt. Zum Artikel