Ein Drittel der Beschäftigten muss gehen

Dem vorläufigen Insolvenzverfahren beim Schlafzimmermöbelhersteller Nolte Möbel ist nun das Insolvenzverfahren gefolgt. Betriebsbedingt müssen 135 Beschäftigte gehen. Wie es weiter gehen soll, und was zu der Misere führte.

Wie das neue Landauer Stadttor aussehen soll

Im künftigen Stadttor in Landau sollen 123 Wohnungen entstehen. Das Projekt hat sich verzögert und wird nicht schon zum Stadtgeburtstag glänzen. Die ersten Kaufinteressenten haben am Mittwochabend bei Ehret & Klein ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Bodo Lutzke zieht politische Konsequenzen

Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) verabschiedet sich im Sommer von seinem Amt. Er wird bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht noch einmal antreten. Als Grund nennt er die Zustände in der kommunalen Kindertagesstätte.

Öko-Weinbau im Aufwind

Das Weingut Meier aus Weyher hat sich für die Zukunft gerüstet und komplett auf einen biologischen Anbau umgestellt. Zu diesem Schritt entscheiden sich immer mehr Weingüter. Geht damit auch eine qualitative Verbesserung einher?

Schulterschluss der Demokraten

Der Druck durch Rechtsextremisten auf die Demokratie steigt – und die demokratischen Parteien reagieren. Nicht nur bundesweit, auch in der Südpfalz üben sie den Schulterschluss. Und rufen gleich dazu auf, am Sonntag an einer Demo für Demokratie auf dem Landauer Rathausplatz teilzunehmen.

Schüler gestalten Speisepläne mit

Für die Schulen im Landkreis SÜW werden neue Caterer gesucht. Ihnen werden Speisepläne an die Hand gegeben, damit am Ende auch das auf den Tellern landet, was sich die Familien und der Schulträger wünschen. Was Eltern wissen müssen.