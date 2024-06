Die Struktur für das neue Quartier gefällt

Der Horstsportplatz steht vor einer glänzenden Zukunft. Das zumindest erhoffen sich Planer und Politiker. Sie sehen in zentraler Lage des Malerviertels viel Potenzial. Geplant sind auch Wohnungen und eine Kindertagesstätte.

Wie wird Wohnraum wieder nutzbar?

Der Leerstand in Landau bleibt ein heißes Thema. Gerade hat die Stadtverwaltung von einer niedrigen vierstelligen Zahl an leerstehenden Wohnungen berichtet. Nächste Woche gibt es eine Leerstandskonferenz mit Beratung für Eigentümer.

Eine Ära endet

Die Herxheimer Bäckerei Trauth schließt in wenigen Tagen die Pforten. Sie war stets für ihre traditionellen Rezepturen bekannt. Ab 1. Juli wird der Standort von einer anderen Bäckerei übernommen.

Kamele im Wingert

Kamele und Ponys, die sich zwischen Weinreben tummeln – das erlebt man in der Natur äußerst selten. Doch genau dies ist derzeit bei Gleisweiler zu sehen.

Kein Ende der Schnakenplage in Sicht

In Büchelberg wurde eine Freiluftveranstaltung in die Halle verlegt. Grund sind die Stechmücken, die in einer schon lange nicht mehr gesehenen Häufigkeit auftreten – nicht nur in Büchelberg. Dass sich die Plagegeister derzeit so ausbreiten, hat mehrere Gründe.

Steinmetzbetrieb Sohn übergeben

Was viele Handwerksbetriebe bedrückt und so manchen zur Aufgabe zwingt, ist Grabmale Hoffmann in Knittelsheim geglückt: die Betriebsübergabe an die nächste Generation, die fünfte. Und das nach 125 Jahren Firmengeschichte.