Ein Alleinstellungsmerkmal wollte die Bundesgartenschau mit einem Mannheimer Musical schaffen. Und was wäre besser geeignet als die Geschichte, wie aus der kleinen Erna Raad die große Joy Fleming wurde? Mit der Capitol-Produktion „Ein Lied kann eine Brücke sein“, die am 11. Mai Premiere auf der Hauptbühne feierte, gelingt genau das. Erzählt und gesungen wird aber kein bloßes Biopic der 2017 verstorbenen Soul- und Blues-Röhre, vielmehr geht es um den Mut für Veränderung in unruhigen Zeiten. Und um eine starke, für sich und ihre Rechte kämpfende Frau.

