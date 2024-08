Boardinghaus wird Flüchtlingsunterkunft

Kaufen statt Mieten ist die Devise von Landaus OB Dominik Geißler in Sachen Unterbringung von Geflüchteten. Dafür will die Stadt das Boardinghaus kaufen – es wäre die vierte Sammelunterkunft für Flüchtlinge. Derweil rutscht der städtische Haushalt tief in die roten Zahlen. Viele Geflüchtete sind einer der Gründe, warum der Haushalt in Schieflage gerät.

So reagieren Südpfälzer Kommunen auf Anschlag

Auf dem Solinger Stadtfest hat ein Terrorist drei Menschen ermordet. Seitdem wird wieder über Sicherheit diskutiert. Was wird aus den Festen in der Region?

Brand auf einem Reiterhof

Ein Feuer auf einem Reiterhof in Hagenbach hat am Dienstag die Wehrleute in Atem gehalten. Auf dem Gelände eines Unternehmens für Reitpädagogik standen zwei Stallungen und Strohballen in Flammen.

Von der Idee bis zum fertigen Fahrrad

Das Fahrradfahren erlebt seit Jahren Zuspruch. Vor allem der Freizeitbereich und Pedelecs sorgen für gute Stimmung bei den Herstellern. Bis das Modell eines neuen E-Bikes im Laden steht, muss auf vieles geachtet werden. Fischer Bike in Rülzheim gibt Einblick.

Kampfkandidatur bei den Freien Wählern

FWG und CDU haben im Wörther Stadtrat eine Koalition vereinbart. Ihre Mehrheit ist knapp. Zudem sind die Freien Wähler sich uneins. Der Konflikt wird jetzt offen ausgetragen.