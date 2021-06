Der FDP-Landtagsabgeordnete Steven Wink bezeichnet das am Donnerstag in Mainz beschlossene neue Landesglücksspielgesetz auch als einen Erfolg für Pirmasens. Dank einer Übergangsfrist muss keine Spielhalle zum 1. Juli schließen.

Die angekündigte Überarbeitung des Gesetzes habe, auch in Pirmasens, für Verunsicherung, Diskussionen und Sorge um Arbeitsplätze in Spielhallen gesorgt, schreibt Steven Wink. Er sitzt für die FDP, eine der drei Parteien in der Regierung, im Landtag. „Die begründeten Sorgen, dass es aufgrund des Mindestabstands zwischen den einzelnen Betrieben zum Verlust von Arbeitsplätzen kommt, haben wir sehr ernst genommen“, so Wink. Mit dem Gesetzesentwurf sei „der Grundstein zum Erhalt der Arbeitsplätze, der Suchtprävention und einer qualifizierten Neuausrichtung des Online-Glückspiels geschaffen worden“.

Übergangsphase von sieben Jahren

Zunächst sah der Entwurf vor, dass Spielhallen künftig mindestens 500 Meter voneinander entfernt sein und darüber hinaus diesen Abstand auch zu Schulen haben müssen. Stattdessen wurde bestehenden Betrieben nun eine „letztmalige Übergangsphase“ von sieben Jahren eingeräumt.