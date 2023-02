In der Türkei sind bei einem neuerlichen Erdbeben am Montag ein Mensch getötet und Dutzende verletzt worden. „Ein Mensch hat sein Leben verloren. Etwa 69 weitere wurden verletzt“, sagte Yunus Sezer, Chef des türkischen Katastrophenschutzes, im Fernsehen. Nach Angaben der Behörde im Onlinedienst Twitter stürzten bei dem Beben 29 Gebäude ein, die bereits durch die verheerenden Erdstöße Anfang Februar beschädigt worden waren.

Das Erdbeben der Stärke 5,6 ereignete sich am Montag im Distrikt Yesilyurt der Provinz Malatya. Wie der Katastrophenschutz weiter mitteilte, sind Rettungsteams bereits in der betroffenen Region im Einsatz.

Behörden ermitteln wegen Bumängeln

Die Provinz Malatya gehört zu einem Gebiet in der Türkei und Syrien, das am 6. Februar von einem Erdbeben der Stärke 7,8 heimgesucht wurde. Durch das Beben, das die Weltgesundheitsorganisation WHO als „schlimmste Naturkatastrophe“ in Europa seit einem Jahrhundert einstuft, starben nach derzeitigem Stand mehr als 44.000 Menschen, Millionen Betroffene verloren ihr Zuhause.

Bauunternehmer und Immobilienunternehmer stehen nun wegen Verstößen gegen Bauvorschriften und Schlamperei am Bau in der Kritik. Türkische Behörden ermitteln mittlerweile gegen Hunderte Verdächtige wegen Baumängeln in den betroffenen Gebieten.