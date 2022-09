Was das neue Entlastungspaket den Bürgern bringen soll

Von Rentnern über Studierende bis zu Wohngeldempfängern und Arbeitnehmern – die Bundesregierung nimmt viel Geld in die Hand, um die Bürger zu entlasten. Zum Artikel

Kein Sieg beim „Heimspiel“ in Sandhausen

Auch im siebten Anlauf ist es den Roten Teufeln nicht gelungen, im Stadion am Hardtwald einen Sieg zu erringen. Zum Artikel

Plakatekleber muss vermutlich wieder vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Landau hat eine umfangreiche Anklage gegen den als Plakatekleber unrühmlich bekanntgewordenen Landauer erhoben. Zum Artikel

Schüsse bei Hochzeitsfeier: Autokorso legt Verkehr lahm

Mit Schreckschusspistole und Konfettikanone im Gepäck hat am Samstagnachmittag ein Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft in Neustadt den Verkehr für circa 20 Minuten lahmgelegt. Zum Artikel

Drohnen-Test: Wofür die Polizei die Fluggeräte nutzt

Seit 2019 setzt die rheinland-pfälzische Polizei in einem Pilotversuch Drohnen ein, Ende dieses Jahres soll der Probelauf abgeschlossen werden. Benutzt haben die Beamten die kleinen unbemannten Fluggeräte bislang fast 600-mal. Zum Artikel

Amazon nimmt Logistikzentrum in Betrieb

Der Onlinehandel-Konzern Amazon nimmt an diesem Montag in Kaiserslautern sein drittes Logistikzentrum in Rheinland-Pfalz in Betrieb. Es seien 1200 Arbeitsverträge abgeschlossen worden, teilte das US-Unternehmen mit. Zum Artikel

Kleinflugzeug stürzt während laufender Zirkusvorstellung ab

Ein Kleinflugzeug stürzt auf einen Zirkus-Parkplatz in Duisburg ab. Fast alle Umstände sind am Sonntagnachmittag noch unklar. Traurige Gewissheit aber: Es gibt zwei Tote. Zum Artikel

Personalmangel: Frischetheken schließen früher

Frische Brötchen, Käse oder Fleisch sind in Supermärkten nicht mehr zu jeder Zeit eine Selbstverständlichkeit. Wer zu spät kommt, kann vor geschlossenen Frischetheken stehen. Der Personalmangel hat auch die Supermärkte erreicht. Doch einige sehen die frische Ware im Supermarkt bald ganz verschwinden. Zum Artikel