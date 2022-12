Kandel soll sich nicht wiederholen

Nach dem Tod eines Mädchens in der Nähe von Ulm wird zu Demonstrationen aufgerufen. Eine „Oma gegen Rechts“ erinnert das an die rechten Aufmärsche in Kandel. Warum sie hofft, dass es in Illerkirchberg anders sein wird.

Die Uhr tickt für den neuen Takt

„Es war ein hartes Stück Arbeit.“ Lukas Hartmann hat sich richtig reingekniet in die Ausarbeitung des neuen Bus-Systems für Landau. Es fahren mehr Busse, darunter kleinere, und sie fahren andere Routen. Stadt, Kreis und Verkehrsverbund werben dafür.

Die ganz Kleinen brauchen die meiste Hilfe

Durch die Grippe-Welle und das RS-Virus sind immer mehr Kinderkliniken am Limit. Auch im Landauer Vinzentius-Krankenhaus sind nicht immer Betten für die Kleinen frei. Wie kommt die Landauer Klinik damit zurecht? Was ist, wenn der Ansturm zu groß wird?

Der Festmotor stottert

Die Ortsgemeinde Herxheim will im kommenden Jahr ihr 1250-jähriges Bestehen mit mehreren Veranstaltungen feiern. Die Planungen für das Jubiläum laufen auf Hochtouren. Aber an der einen oder anderen Stelle ist noch Sand im Getriebe.

Die Ortsglocke ist wieder da

Vor Kurzem geschlossen, frisch verkauft: Ein Investor will die Klinik auf dem Hermersbergerhof in ein Senioren-Tourismus-Projekt verwandeln. Am Mittwoch fiel die Entscheidung dazu in den Ortsgremien. An dem Abend kam auch eine schmerzlich Vermisste zurück nach Hause.

Im Europapark ist Endstation

Für Vanessa Nguyen ist die Reise zu Ende. Sie hat es nicht in die Top 20 beim Miss-Germany-Wettbewerb geschafft. Traurig macht sie das nicht, weil für die Rülzheimerin hier immer der Weg das Ziel war. Ihre letzte Vorentscheidung hatte es noch mal in sich.