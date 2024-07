Am langjährigen Standort der Sportgeschäfte Sakul und Scheben in der Maximilianstraße 30 gibt es keinen langen Leerstand. Das Speyerer Unternehmen Bödeker will zumindest übergangsweise einziehen. Es werde aber keine Bö-Filiale, sondern ein „Pop-up-Outlet“, wie Peter Bödeker sagt: Ab Anfang August werde sein Unternehmen darin Schuhe und Textilien zu tiefen Preisen anbieten. Geplant sei ein temporäres Angebot bis voraussichtlich Frühjahr 2025.

