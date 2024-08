Rund 100 Tiere sind aktuell im Frankenthaler Tierheim untergebracht. Leiterin Simone Jurijiw wünscht sich seit mehr als zehn Jahren einen neuen Standort. Nun kommt Bewegung in die Sache. Im Gespräch mit Mathias Wagner berichtet sie vom Stand des geplanten Umzugs und verrät, was aus der Kangal-Hundefamilie geworden ist, die vor einem Jahr in einem Weinberg bei Niederkirchen ausgesetzt worden ist.