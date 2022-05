Knobelfans stehen auf Escape Rooms. Fast jede größere Stadt hat mittlerweile solche Rätselräume. Aber wer will schon bei Sonnenscheinwetter in einem dunklen Verlies eingesperrt sein? Deswegen gibt’s das Abenteuer jetzt auch in der Natur. Bei den zwei Südpfälzer Touren wird es gruselig und feucht-fröhlich. RHEINPFALZ-Redakteurin Judith Hörle hat sich ins Abenteuer gewagt und die Escape-Tour getestet. Wie es war, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.