Schon seit ihrer Kindheit ist Susanne Rohmund mit Hunden im Wald unterwegs. Nun hat die Pfälzerin einen Wanderführer für Hunde geschrieben. „Fred und Otto unterwegs im Pfälzerwald“ heißt das Buch und ist Teil der Hunde-Wanderführer-Reihe „Fred und Otto“ des gleichnamigen Verlags aus Berlin. Rohmund berichtet, dass sie schon lange mit dem Gedanken gespielt hat, einen solchen Wanderführer zu schreiben.

„Ich habe hin und wieder von Bekannten gehört, dass sie mit ihrem Hund in den Wald wollten, aber nicht wussten, wo geeignete Touren sind“, sagt Rohmund. Als sie dann zufällig auf den Verlag „Fred und Otto“ gestoßen sei, habe sie kurzentschlossen den Verleger angerufen. Nach dem Gespräch habe es aber noch eine Weile gedauert, bis das Buch stand. „Das war schon aufwendig. Ich bin alle Wege noch einmal abgelaufen, habe sie beschrieben und in der Wander-App Komoot nachgebaut“, sagt Rohmund. Außerdem habe sie fast alle Bilder selbst gemacht. Insgesamt habe sie etwa eineinhalb Jahre am Buch gearbeitet.

30 Touren von unterschiedlicher Länge werden im Buch beschrieben, zusätzlich 19 Senioren-Hunde-Runden, die laut Rohmund auch für ganz junge Hunde geeignet sind. Diese seien dann eher flach und dauerten nicht länger als 90, aber eher unter 60 Minuten. Mehr Infos über das Buch gibt es unter fredundotto.de