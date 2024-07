Hoher Fleischverzehr hat ungute Folgen für Gesundheit, Umwelt und Klima. Doch viele Alternativen schmecken fad. Ein neuer veganer Rohstoff soll das ändern – Pilzmyzel.

Das Fazit einer aktuellen Studie sagt: „Alles in allem zerstören unsere Ernährungssysteme mehr Wert, als sie schaffen“. Die Frage, wie sie nachhaltiger werden können, hat Urs Niggli, 30 Jahre lang Leiter des renommierten Forschungsinstituts für biologischen Landbau (Fibl), zeitlebens beschäftigt. Niggli empfiehlt eine weitgehend vegetarische oder vegane Ernährungsweise. Denn abgesehen davon, dass Fleischverzehr von in Europa üblichen Durchschnittsmengen der Gesundheit wenig zuträglich ist: Umwelt und Klima wäre gedient, wenn wir den Konsum tierischer Produkte herunterdimmen. Plan A ist also, Fleisch und Milchprodukte zu reduzieren und uns bewusster zu ernähren. Plan B setzt auf technologische Innovation und neuartige Lebensmittel.

Das erwähnte Pilzmyzel ist eines dieser neuartigen Lebensmittel. Was diese herzhafte, vegane Alternative ausmacht, wie sie uns helfen kann und was sie mit der Brauerei Bitburger zu tun hat, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.