Auf der neuen U-Bahnlinie 5 durch die historische Mitte Berlins ist am Freitag die Station „Museumsinsel“ eröffnet worden. Mit dem 175. Bahnhof im Berliner U-Bahnnetz ist der Lückenschluss auf der Linie abgeschlossen, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Die U5 führte lange Zeit von Hönow am östlichen Berliner Stadtrand bis zum Alexanderplatz. 2009 wurde zusätzlich eine Teillinie zwischen dem Hauptbahnhof und dem Brandenburger Tor in Betrieb genommen. Mehr als zehn Jahre lang wurde dann daran gearbeitet, diese beiden Strecken zu verbinden. Das gelang im Dezember 2020 mit der Fertigstellung der 2,2 Kilometer langen Verlängerung vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor. In zehn Minuten Fahrtzeit verbindet die Linie nun zahlreiche Berliner Wahrzeichen wie den Fernsehturm, das Nikolaiviertel und den Berliner Dom.

Mit dem U-Bahnhof „Museumsinsel“ – der bisher nur als Geisterbahnhof durchfahren wurde – eröffnet nun nach den Stationen „Unter den Linden“ und „Rotes Rathaus“ der letzte der drei neuen U5-Bahnhöfe. Besonders an der neuen Station ist eine gewölbte dunkelblaue Decke mit 6662 sternenähnlichen Lichtpunkten. Das Weltkulturerbe Museumsinsel bekomme mit dem Bahnhof „ein würdiges neues Entree und unsere Stadt eine weitere Touristenattraktion“, sagte BVG-Chefin Eva Kreienkamp bei der Eröffnung.