Sie springen über Parkbänke oder verrenken sich an Straßenlaternen – Anhänger von Fitness-Bootcamps trainieren mit dem eigenen Körpergewicht und nutzen dafür, was in der Landschaft steht.

Fit nach Army-Art: Intensiv und kreativ

Nach dem Vorbild der Bootcamps, einem Ausbildungsprogramm der US-Army, lassen sich Fitness-Fans in Amerika seit ein paar Jahren schon für die Fitness in Parks und auf öffentlichen Plätzen drillen. Nun hat dieses Training auch die deutschen Städte erreicht