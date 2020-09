Der Verteidiger im neuen Prozess um den Mord an dem Ludwigshafener Firmenchef Ismail Torun und einem weiteren Unternehmer möchte von einem Psychiater prüfen lassen, ob seine Mandantin voll schuldfähig war, als sie die zwei Geschäftsleute in eine tödliche Falle lockte. Allerdings wollte der Mainzer Anwalt Moritz David Schmitt zunächst nur ankündigen, dass die Angeklagte am nächsten Verhandlungstag in der zweiten Oktoberhälfte über ihr bisheriges Leben sprechen werde.

Vom Richter umgestimmt

Ob er auch einen Gutachter beziehen lassen wird, ließ er hingegen erst einmal offen. Der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch allerdings erklärte ihm daraufhin: Wenn so ein Fachmann eingeschaltet wird, dann sollte der bereits dabei sein, wenn die Mutter dreier Kinder ihren Werdegang beschreibt. Das schien auch ihrem Verteidiger einzuleuchten: Er rang sich doch dazu durch, sich gleich für einen Gutachter auszusprechen.

